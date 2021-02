Venezia, chiusura di vie e piazze per il weekend di Carnevale (Di giovedì 11 febbraio 2021) VENEZIA – Nel fine settimana di Carnevale il Comune di Venezia limiterà l’accesso a determinate strade e piazze del centro urbano, in modo da evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico. Lo prevede un’ordinanza approvata dall’amministrazione, assunta “anche in seguito all’ordinanza del presidente della giunta regionale”, che prevede che i sindaci dispongano la chiusura al pubblico di determinate aree nel caso ci sia il rischio di assembramento. Nello specifico, in base all’ordinanza veneziana da domani, fino a domenica, dalle 15 alle 21, la Polizia locale avrà la facoltà di regolare l’accesso in alcune aree della città, con attività di filtraggio. Sarà in ogni caso garantito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) VENEZIA – Nel fine settimana di Carnevale il Comune di Venezia limiterà l’accesso a determinate strade e piazze del centro urbano, in modo da evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico. Lo prevede un’ordinanza approvata dall’amministrazione, assunta “anche in seguito all’ordinanza del presidente della giunta regionale”, che prevede che i sindaci dispongano la chiusura al pubblico di determinate aree nel caso ci sia il rischio di assembramento. Nello specifico, in base all’ordinanza veneziana da domani, fino a domenica, dalle 15 alle 21, la Polizia locale avrà la facoltà di regolare l’accesso in alcune aree della città, con attività di filtraggio. Sarà in ogni caso garantito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Avviso | #ChiusuraCircolazione Camino pericolante, chiusura temporanea del traffico pedonale in fondamenta de le Proc… - comunevenezia : #Avviso | #ChiusuraCircolazione Camino pericolante, chiusura temporanea del traffico pedonale in fondamenta de le… - Gianpax1 : Alcuni momenti vanno condivisi...un tramonto può essere visto come la chiusura di una parte della tua vita e la nas… - venezia_56 : RT @GuggenheimPGC: Pronti prontissimi per domani! La PGC riapre al pubblico dopo 98 giorni di chiusura, i giovedì e venerdì dalle 10 alle 1… - nuova_venezia : In cinque punti il presidente della giunta regionale Luca Zaia autorizza una stretta anti movida dopo le proteste e… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia chiusura Camino pericolante, chiusura temporanea del traffico pedonale in fondamenta de le Procuratie

Un'ordinanza del Comando della Polizia locale dispone la chiusura temporanea alla circolazione pedonale di un tratto di fondamenta de le Procuratie, a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco per il dissesto statico di una canna fumaria posta sulla ...

Weekend di Carnevale: firmata un'ordinanza per regolare l'accesso in alcune aree

... "in applicazione dell'art.1, comma 5, DPCM 14.01.2021, i sindaci dispongono la chiusura al ... Venezia, Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini " Fondamenta della Misericordia da Ponte San ...

Galerie dell'Accademia riaperte. Il direttore diventa guida per un giorno La Nuova Venezia 11-02 - R28: aggiornamento chiusure

R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI POASCO Fino alle ...

Carnevale 2021: calendario chiusura scuole Regione per Regione

Ecco il calendario Regione per Regione della chiusura scuole per il Carnevale 2021 nonché le ultime info su quello di Viareggio.

Un'ordinanza del Comando della Polizia locale dispone latemporanea alla circolazione pedonale di un tratto di fondamenta de le Procuratie, a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco per il dissesto statico di una canna fumaria posta sulla ...... "in applicazione dell'art.1, comma 5, DPCM 14.01.2021, i sindaci dispongono laal ..., Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini " Fondamenta della Misericordia da Ponte San ...R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI POASCO Fino alle ...Ecco il calendario Regione per Regione della chiusura scuole per il Carnevale 2021 nonché le ultime info su quello di Viareggio.