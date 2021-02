Vaty | l’abbandono a Bangkok | la nuova vita a Bergamo | ora sarà doppiatrice nel nuovo film Disney

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La storia di Vatinee Suvimol sembra una favola: una lunga storia d’amore, di sofferenze e conquiste che si vedono solo nei. Lei, nata 42 anni fa ain Thailandia da una ragazza poco più che maggiorenne e un padre sconosciuto (“il pianista”, come lo chiama lei per la professione che faceva quando la madre l’ha incontrato), è ora una donna bergamasca d’adozione (dal 2000 e nel 2019 è stata anche tra le candidate della Lista Gori) e il primo avvocato thai in Italia, oltre che affermata food blogger, scrittrice di libri, moglie e mamma. Appena nata la madre l’ha abbandonata in Thailandia per seguire un uomo italiano, lasciandola alle cure della nonna e dei parenti, solo all’età di 6 anni la mamma ha deciso di portarla con sé nel suopaese, diventando membro di unafamiglia. “Ma io non mi sono mai ...