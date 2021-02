Valeria Marini, l’ex Gianluigi Martino: “Falsa, mai messo le mani addosso” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il manager replica alle dure accuse della showgirl fatte a Live-Non è la d'Urso sul suo conto e conferma di non averle mai messo le mani addosso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il manager replica alle dure accuse della showgirl fatte a Live-Non è la d'Urso sul suo conto e conferma di non averle maileL'articolo proviene da Gossip e Tv.

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST PERSONAGGIO TV FEMMINILE Scegli la più grande di tutti i tempi tra: ?? Francesca Reggiani ?? Mita Medici ?? Moir… - EverAnsia : Presenti all'appello anche Lenticchio, Valeria Marini e Gigi D'Alessio - rosyb98 : 'Non sono mai ricorsa alla chirurgia estetica' Lo affermano Valeria Marini e Alba Parietti #TZLATESHOW - comunedipiavole : Valeria Marini riceve la chiamata per l'Isola dei Famosi spagnola #TZLATESHOW - fantozzanna : RT @jegabriels97: Lascio lo show con Zenga e Zelletta, vado in bagno, torno e mi ritrovo le gemelle di Valeria Marini. È andata da dio no?… -