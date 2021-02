Vaccino ultraottantenni | Puglia | 14426 prenotazioni nelle prime quattro ore Male l’opzione online | falsa partenza Regge il sistema delle farmacie

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il primo pomeriggio didelper glipugliesi ha fatto registrare, fino alle 18, quasi quindicimila registrazioni:. Ilha retto, magari con le lentezze della connessione al servizio web della Regione, mentre lehanno rappresentato sostanzialmente unae serie difficoltàore si sono avute per letelefoniche. L'articolo...

GrossetoNotizie : Covid-19: i medici di famiglia vaccineranno gli ultraottantenni - NoiNotizie : Vaccino ultraottantenni, #Puglia: 14426 prenotazioni nelle prime quattro ore. Male l'opzione online, falsa partenza… - MoliseTabloid : Prenotazione vaccino anti Covid, oltre 6.500 adesioni online dagli ultraottantenni. Toma: “In pochi giorni complete… - iltirreno : Saranno i medici di base a convocare i propri assistiti ultraottentenni per somministrare loro il vaccino Pfizer o… - Toscanaoggi : #Covid19, in #Toscana i medici di famiglia vaccineranno gli ultraottantenni #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ultraottantenni

Il Sole 24 ORE

TRENTO. 'Fra ieri e oggi sono state 8 mila le prenotazioni di, circa un terzo del totale. Un numero importante". Ad affermarlo il governatore Maurizio Fugatt i. "Rallentamenti ce ne sono stati, ma nelle ultime ore la situazione del sito è ...QUANDO La somministrazione delle prime dosi diAstraZeneca è prevista nei giorni di giovedì ... VACCINAZIONI DI ANZIANI DAGLI 80 ANNI IN SU Gli anzianisaranno vaccinati, con ...Il primo pomeriggio di prenotazioni del vaccino per gli ultraottantenni pugliesi ha fatto registrare, fino alle 18, quasi quindicimila registrazioni: 14426. Il sistema delle farmacie ha retto, magari ...(AGR) I rappresentanti dei medici di medicina generale hanno firmato il pre-accordo che li vedrà impegnati nelle vaccinazioni per il [...] ...