Vaccino: richiami, prenotazioni, effetti collaterali (lievi), protezione: cosa c'è da sapere (Di giovedì 11 febbraio 2021) La campagna entra nel vivo: dopo la prima fase infatti, quando le prime dosi sono state somministrate al personale sanitario e al personale e agli ospiti delle residenze per anziani e agli ultra ...

fisicoperaria : @camicius Considerazioni giustissime. C'e anche da considerare che le dosi consegnate non saranno costanti, ma dovr… - federic64461781 : @ahabello @ItalianoeRomano @travan28 Tanto il vaccino non vi salva, state tranquilli. Tra qualche anno poi vi vogli… - camicius : 1. vaccino per 10 (3) settimane a metà della potenzialità, salvo poi 'scalare' al 100% dopo 10 (3) settimane 2. per… - GiulioFichel : RT @fisicoperaria: Aggiornamento sui richiami in Italia. Il tasso di fedeltà (prendo in prestito il termine di @camicius) per Pfizer rimane… - marsili_silvia : #Covid19 #Vaccino Dosi, richiami, priorità: ecco cosa sappiamo finora della campagna vaccinale -