Vaccino Covid | le Regioni provano a comprarsi altre dosi Senza passare per Roma

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Emergenza, lepotrebbero acquistare autonomamente nuovidi. Riflessioni in corso. Ma serve il semaforo verde da. Alla luce delle difficoltà incontrate nella campagna di vaccinazione, diversesi stanno muovendo per provare ad acquistare in maniera autonomadicontro il, leIn prima linea ci sono Veneto, Emiliagna e Friuli Venezia Giulia, già unite nei mesi scorsi nell’acquisto di tamponi rapidi antigenici. Ora lein questione ...

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - Ettore_Rosato : “Bisogna fare di tutto per vivere la vita al meglio”. Fedele al suo motto Gerardo, 105 anni, ha chiesto e ottenuto… - sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - giornaleprociv : - La pandemia dell`Aids guadagna terreno a causa del Covid @Avvenire_Nei - Covid e ambiente, una crisi tira l`altra… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Buone notizie efficacia #VaccinoAntiCovid Nelle ultime 3 settimane -64% operatori sanitari contagiati #vaccino #Covid_… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

il Resto del Carlino

Per dare un termine di paragone, il valore in borsa dell'azienda farmaceutica Pfizer, che per prima ha brevettato uncontro il, è aumentato 'solo' del 55% in 9 mesi. Chi non conosce ...Sul fronte ospedaliero, l'occupazione di ricoverati persupera in 3 Regioni la soglia del 40% ... Riduzione 'verosimilmente effetto della somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi di...Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha arruolato Elton John, 73 anni, e Michael Caine, 87, per convincere i sudditi di Sua Maestà a vaccinarsi contro il coronavirus: in un video la star d ...Il plesso è stato chiuso, torna in Dad una classe delle medie Intanto l’Asl si prepara a vaccinare insegnanti e forze dell’ordine ...