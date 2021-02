Vaccino Covid | Garattini | “Prepariamoci a farlo ogni anno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Dobbiamo essere preparati all’ipotesi che ci sia bisogno di fare i vaccini anti-, come accade per l’influenza, anche se al momento non abbiamo dati precisi sul fatto che le varianti del virus riescano a eludere l’efficacia della vaccinazione, ma abbiamo avuto un primo esempio con la variante cosiddetta sudafricana che non è sensibile alAstraZeneca”. E’ quanto sostiene – parlando all’Adnkronos Salute – Silvio, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. Dunque, avverte il farmacologo, “questo ci dice che è molto importante essere attenti e predisporre tutto quello che serve perché potrebbe essere necessario cambiare ilman mano che compaiono e cambiano le varianti responsabili del contagio”. Per la somministrazione ...