Vaccino covid-19 | con AstraZeneca i docenti si sentono l’ultima ruota del carro | meno efficacia e seconda dose quasi alla fine dell’anno scolastico

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Per ie il personalein generale, ilscelto dal Ministero della Salute è quelloche, a quanto pare, avrebbe un’minore rispetto a Pzifer e Moderna, previsto per altre categorie. Non solo: la circolare del Ministero della Salute, pubblicata il 10 febbraio, riporta la raccomandazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) L'articolo .

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - Ettore_Rosato : “Bisogna fare di tutto per vivere la vita al meglio”. Fedele al suo motto Gerardo, 105 anni, ha chiesto e ottenuto… - sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - cri_2020 : RT @Cartabellotta: Buone notizie efficacia #VaccinoAntiCovid Nelle ultime 3 settimane -64% operatori sanitari contagiati #vaccino #Covid_… - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Il CEO di Johnson & Johnson: le persone avranno bisogno di iniezioni annuali di vaccino Covid pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

il Resto del Carlino

Sul fronte ospedaliero, l'occupazione di ricoverati persupera in 3 Regioni la soglia del 40% ... Riduzione 'verosimilmente effetto della somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi di...Belgrado, 11 feb 09:55 - E' atteso per oggi l'arrivo a Belgrado di una delegazione di esperti russi che dovranno valutare le capacità tecniche della Serbia per una...Un inter infinito lascia una struttura ospedaliera d'eccellenza senza accreditamento e così l'ASP di Catanzaro la chiude, annullando ben 300 interventi salvavita a pazienti in lista d'attesa.Panda Security ha preso in esame le 4 tipologie di malware più pericolosi, suggerendo come difendersi attraverso semplici passi ...