Vaccino agli ultraottantenni da lunedì 15, firmata la prima convenzione con i medici di famiglia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saranno i dottori di base a convocare i propri assistiti ultraottentenni per somministrare loro il Vaccino Pfizer o Moderna. La vaccinazione avverrà negli studi medici o in apposite strutture predisposte dalle aziende sanitarie. Un "cruscotto" digitale consentirà di fissare automaticamente l'appuntamento per il richiamo Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saranno i dottori di base a convocare i propri assistiti ultraottentenni per somministrare loro ilPfizer o Moderna. La vaccinazione avverrà negli studio in apposite strutture predisposte dalle aziende sanitarie. Un "cruscotto" digitale consentirà di fissare automaticamente l'appuntamento per il richiamo

