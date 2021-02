Vaccini, l’obiettivo è non sprecare le dosi. L’esempio Lazio che copia Israele: “Saltati il 2% degli appuntamenti, ma c’è la lista di riserva” (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Vaccini contro il Covid continuano ad arrivare a ritmi più bassi rispetto a quelli auspicati, ma con il proseguire delle vaccinazioni aumenta anche il rischio di sprecare le dosi a disposizione. L’avvertimento arriva da Israele, il Paese che ad oggi ha effettuato più vaccinazioni in rapporto alla popoLazione: man mano che la campagna viene estesa a fasce più ampie della popoLazione, circa l’8-10% delle persone che hanno prenotato una dose poi non si presenta all’appuntamento. La stampa americana scrive che la stessa proporzione è stata riscontrata anche a Los Angeles, dove da giorni centinaia di giovani si mettono in coda fuori dai centri vaccinali per ricevere quel 10% di dosi che altrimenti andrebbero buttate. Una volta scongelate e diluite, infatti, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Icontro il Covid continuano ad arrivare a ritmi più bassi rispetto a quelli auspicati, ma con il proseguire delle vaccinazioni aumenta anche il rischio dilea disposizione. L’avvertimento arriva da, il Paese che ad oggi ha effettuato più vaccinazioni in rapporto alla popone: man mano che la campagna viene estesa a fasce più ampie della popone, circa l’8-10% delle persone che hanno prenotato una dose poi non si presenta all’appuntamento. La stampa americana scrive che la stessa proporzione è stata riscontrata anche a Los Angeles, dove da giorni centinaia di giovani si mettono in coda fuori dai centri vaccinali per ricevere quel 10% diche altrimenti andrebbero buttate. Una volta scongelate e diluite, infatti, le ...

