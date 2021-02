Vaccini, i due grandi errori dell’Ue: spreco di tempo e contratti poco chiari (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa primavera, mentre Stati Uniti e Regno Unito stavano iniziando a definire i loro contratti con i produttori del vaccino anti Covid, l’Unione europea doveva ancora capire come muoversi. Nel bel mezzo della prima ondata di coronavirus, le aziende farmaceutiche erano in attesa di avviare le sperimentazioni dei propri Vaccini sugli esseri umani. Eppure, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa primavera, mentre Stati Uniti e Regno Unito stavano iniziando a definire i lorocon i produttori del vaccino anti Covid, l’Unione europea doveva ancora capire come muoversi. Nel bel mezzo della prima ondata di coronavirus, le aziende farmaceutiche erano in attesa di avviare le sperimentazioni dei proprisugli esseri umani. Eppure, InsideOver.

RobertoBurioni : Reithera (il vaccino italiano) ha concluso la fase 1 con ottimi (?) risultati e questo viene annunciato trionfalmen… - DantiNicola : Senza la strategia comune europea sui #vaccini uno o due grandi Paesi avrebbero fatto la parte del leone. Ora però… - RobertoBurioni : @f_ronchetti Dire 'abbiamo concluso la fase 1 con ottimi risultati' (che poi ottimi non sono) mentre ci sono due va… - babeari969 : RT @TempiReali: Il MES - La BICAMERALE DI GIACHETTI - I VACCINI per due mesi erano il mantra dei renziani. L'unica vera #transizioneecologi… - TempiReali : Il MES - La BICAMERALE DI GIACHETTI - I VACCINI per due mesi erano il mantra dei renziani. L'unica vera… -