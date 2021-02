Vaccini Covid, Regioni al Governo: “Superare le incertezze” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vaccini Covid, le Regioni al Governo: “Superare le incertezze che stanno creando difficoltà alla campagna”. ROMA – Vaccini Covid, il nuovo appello delle Regioni al Governo. I governatori hanno chiesto al ministro Speranza e al commissario Arcuri di “Superare le incertezze che stanno creando difficoltà all’andamento della campagna“. Una richiesta, come riportato da TgCom24, arrivata dal coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Icardi, al ministro Speranza. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe si è soffermato anche sull’efficacia dei Vaccini in Italia. “Sulla ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021), leal: “leche stanno creando difficoltà alla campagna”. ROMA –, il nuovo appello delleal. I governatori hanno chiesto al ministro Speranza e al commissario Arcuri di “leche stanno creando difficoltà all’andamento della campagna“. Una richiesta, come riportato da TgCom24, arrivata dal coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle, Luigi Icardi, al ministro Speranza. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe si è soffermato anche sull’efficacia deiin Italia. “Sulla ...

matteosalvinimi : Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - corradoformigli : Esiste un mercato parallelo di #vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e… - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti all… - Ordavelliss : RT @GiovaQuez: 'Ad oggi Pfizer è l'unica azienda con le sperimentazioni per i vaccini ai minori in fase più avanzata e potrebbe avere risul… -