Vaccinare gli italiani gratis? Non si può L’odissea di un pediatra in pensione che si è offerto come volontario | «Ho dovuto rinunciare» – Il video

«Sono un pediatra in pensione. Ho contattato Orienta e l'ufficio contratti di Azienda 0 Veneto per partecipare alla campagna vaccinale contro il Coronavirus, ma a titolo gratuito. Non svolgendo più attività libero professionale, ma solo volontariato, ho chiesto di avere semplicemente una copertura assicurativa. Risposta: no, deve farla a sue spese. Non è prevista l'assicurazione per i volontari, come confermato anche da altri colleghi in altre Regioni. L'Italia funziona così». Questo è il testo della mail che il dottor Stefano del Torso, pediatra in pensione e direttore esecutivo dell'Accademia europea di pediatria, ha mandato alla redazione di Open dopo aver letto l'articolo sulla carenza di operatori sanitari per far partire la campagna di vaccinazione di massa in Lombardia.

