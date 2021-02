“Va curata | ecco perché si comporta così” Alda D’Eusanio | il famoso medico | “Cosa le è successo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La permanenza dinella casa del Grande Fratello Vip è durata soltanto otto giorni. Troppo poco per guadagnare consensi, ma abbastanza per raccogliere dure critiche ed innescare una serie di accese discussioni su social, tv e non solo. Le sue affermazioni, o meglio i suoi scivoloni sono ormai noti. Prima ha rischiato l’eliminazione per una frase considerata razzista, poi le frasi su Maria De Filippi, Anna Oxa, Laura Pausini, per non parlare della gaffe su Dante Alighieri. Insomma la giornalista è finita nell’occhio del ciclone per motivi tutt’altro che lusinghieri, ha ricevuto delle querele e poi è stata eliminata dalla produzione del GF Vip. Mentre Mediaset si è dissociata dalle sue dichiarazioni. La squalifica della, inoltre, ha rincarato le polemiche sulla deriva trash del reality che in questa edizione ha ...