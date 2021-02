USA, Powell lancia l’allarme lavoro. Fed continuerà a sostenere l’economia (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dipinge un difficile quadro del mercato del lavoro americano e avverte sui rischi al ribasso che gravano sull’economia a stelle e strisce, assicurando il pieno sostegno da parte della banca centrale statunitense per aiutare la ripresa e promuovere l’occupazione. Intervenendo all’Economic Club di New York, il banchiere spiega che gli Stati Uniti sono ancora molto lontani da un mercato del lavoro forte e che il ritorno alla piena occupazione “non sarà facile”, sottolineando che il tasso di disoccupazione reale in gennaio è vicino al 10%, non al 6,3% come indicato dalle statistiche ufficiali. Una politica monetaria “accomodante” è importante – aggiunge Powell – per un ritorno alla normalità dell’economia in cui i lavoratori ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome, dipinge un difficile quadro del mercato delamericano e avverte sui rischi al ribasso che gravano sula stelle e strisce, assicurando il pieno sostegno da parte della banca centrale statunitense per aiutare la ripresa e promuovere l’occupazione. Intervenendo all’Economic Club di New York, il banchiere spiega che gli Stati Uniti sono ancora molto lontani da un mercato delforte e che il ritorno alla piena occupazione “non sarà facile”, sottolineando che il tasso di disoccupazione reale in gennaio è vicino al 10%, non al 6,3% come indicato dalle statistiche ufficiali. Una politica monetaria “accomodante” è importante – aggiunge– per un ritorno alla normalità delin cui i lavoratori ...

