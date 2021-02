USA, Chicago si autoproclama capitale mondiale della pizza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con tweet Chicago e lo stato del New Jersey si sono autoproclamate capitali mondiali della pizza. Immediate le polemiche e gli attacchi online contro questa incredibile decisione. Tra i tweet polemici anche quello di Salvatore Esposito che interpreta Gennaro Savastano nella serie Gomorra. La decisione di Chicago In occasione del National pizza Day Chicago e lo stato del New Jersey si sono autoproclamate capitali mondiali della pizza. Si tratta di una festa americana nata per omaggiare un cibo molo amato e gustato in USA. Le pizze vengono infatti consumate per oltre 13 kg a testa dal 93% dei cittadini americani. Inoltre il 17% dei ristoranti americani sono pizzerie che insieme fatturano, vendendo ogni anno in USA ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con tweete lo stato del New Jersey si sonote capitali mondiali. Immediate le polemiche e gli attacchi online contro questa incredibile decisione. Tra i tweet polemici anche quello di Salvatore Esposito che interpreta Gennaro Savastano nella serie Gomorra. La decisione diIn occasione del NationalDaye lo stato del New Jersey si sonote capitali mondiali. Si tratta di una festa americana nata per omaggiare un cibo molo amato e gustato in USA. Le pizze vengono infatti consumate per oltre 13 kg a testa dal 93% dei cittadini americani. Inoltre il 17% dei ristoranti americani sono pizzerie che insieme fatturano, vendendo ogni anno in USA ...

