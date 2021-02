Usa: Biden, ‘non c’è emergenza ai confini, basta soldi contribuenti per Muro’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Washington, 11 feb. (Adnkronos) – Joe Biden annulla perché “non necessaria” la dichiarazione di emergenza nazionale sul confine meridionale usata da Donald Trump per giustificare la costruzione del Muro. “Ho anche annunciato che la politica della mia amministrazione sarà anche di non stornare più dollari dei contribuenti per la costruzione del Muro”, si legge nella lettera inviata dal presidente alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi.L’annuncio rappresenta la pietra tombale conclusiva messa da Biden a quella che Trump considera la più grande eredità della sua politica anti immigrati, dopo che già nelle scorse settimane il nuovo presidente aveva messo in pausa i cantieri per la costruzione del Muro. Ora, nella lettera a Pelosi Biden spiega di aver ordinato “un’attenta revisione di tutte le risorse ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Washington, 11 feb. (Adnkronos) – Joeannulla perché “non necessaria” la dichiarazione dinazionale sul confine meridionale usata da Donald Trump per giustificare la costruzione del Muro. “Ho anche annunciato che la politica della mia amministrazione sarà anche di non stornare più dollari deiper la costruzione del Muro”, si legge nella lettera inviata dal presidente alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi.L’annuncio rappresenta la pietra tombale conclusiva messa daa quella che Trump considera la più grande eredità della sua politica anti immigrati, dopo che già nelle scorse settimane il nuovo presidente aveva messo in pausa i cantieri per la costruzione del Muro. Ora, nella lettera a Pelosispiega di aver ordinato “un’attenta revisione di tutte le risorse ...

