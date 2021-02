Urla shock al GF Vip, “Abraham ama Giulia”: Pierpaolo sente tutto, caos in casa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Urla shock al GF Vip, “Abraham ama Giulia”: Pierpaolo Pretelli sente tutto, caos in casa; ecco cosa è successo. Non c’è pace per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti del GF Vip 5 sono più innamorati che mai, ma devono fare i conti con lo scetticismo di molte persone. Da una parte dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 febbraio 2021)al GF Vip, “ama”:Pretelliin; ecco cosa è successo. Non c’è pace perSalemi ePretelli. I due concorrenti del GF Vip 5 sono più innamorati che mai, ma devono fare i conti con lo scetticismo di molte persone. Da una parte dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Urla shock al GF Vip “Abraham ama Giulia”: Pierpaolo sente tutto caos in casa - #shock #“Abraham #Giulia”:… - loving_Jude : Non riesco a immaginarmi lo shock di Rick nel rendersi conto che il mondo è cambiato mentre lui era in coma e che p… - infoitcultura : GF Vip, urla shock fuori dalla casa: “Vergognati!”, il motivo è incredibile - zazoomblog : GF Vip urla shock fuori dalla casa: “Vergognati!” il motivo è incredibile - #shock #fuori #dalla #casa: - Carlott28858003 : RT @xCaaarlaa: +++ NOTIZIA SHOCK+++ Dopo le urla ecco il video in esclusiva di Pierpaolo Pretelli che si precipita a fare gli auguri #prel… -