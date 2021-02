Urla al GF Vip | “Abraham è ancora innamorato di te” | la reazione di Giulia e Pierpaolo – VIDEO

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lefuori dalla Casa del Grande Fratello Vip stanno mettendo in crisiPretelli. Dopo avere tirato in ballo il figlio, questa volta la famosa signora che campeggia dietro le mura ha tirato in balloGarcia, ex flirt diSalemi, sua attuale fidanzata.fuori al GF Vip: “... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Urla al #GFVip: “Abraham è ancora innamorato di te”, la reazione di Giulia e Pierpaolo – VIDEO #Prelemi - EireenViolet : RT @EireenViolet: Urla fuori dal GF Vip contro Giulia e DAY:la reazione,poi la pace con Stefania! Grida fuori da Cinecittà:'Stefania, stai… - infoitcultura : Gf Vip, un fan urla contro Pierpaolo: la reazione - infoitcultura : Gf Vip, donna urla frasi contro Pierpaolo dall'esterno della casa: i concorrenti le chiedono di smettere - Gresy73 : [VIDEO] GF VIP 5, Dayane Mello e Giulia Salemi rispondono alle urla contro di loro -

Ultime Notizie dalla rete : Urla Vip

Il tema Abraham Garcia finora non era stato toccato al Grande Fratelloma ci ha pensato la solita fan checon il megafono fuori da Cinecittà a portare l'argomento tra le mura della Casa. Chi è costui? Si tratta di un modello spagnolo, star di reality show in ...Infatti dall'esterno sono arrivate delle, che i concorrenti hanno ascoltato nitidamente, ... Un fan del Grande Fratellosi è messo a urlare fuori dalla casa del Grande Fratellocontro ...Se nei giorni scorsi qualcuno ha bacchettato Pierpaolo Pretelli per non aver fatto gli auguri ad Elisabetta Gregoraci, questa volta hanno avuto altro da dirgli e non ci sono andati tanto per il sottil ...Giulia Salemi ha avuto una violenta lite con Stefania Orlando a causa della nomination di Stefania; “Tu stai avendo la stessa reazione di ...