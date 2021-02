Uomini e Donne lutto per il famoso cavaliere | “Sono scosso”

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel corso della puntata diandata in onda ieri 10 febbraio 2021, undel Trono Over ha annunciato una triste perdita, ammettendo tutta la sua sofferenza per l’accaduto. Ma in un frangente così buio, ilha trovato conforto ed affetto nelle parole di una dama in particolare.: il meglio della puntata Nella puntata del celebre talk sui sentimenti, andata in onda Mercoledì 10 febbraio i telespettatori hanno assistito alla scelta del giovane tronista di origine pugliese, Davide Donadei. Il ragazzo ha scelto Chiara Rabbi, tra lacrime e tanto amore. Sofferta la sua decisione per l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore che, con tanto rammarico ma con altrettanta maturità, ha augurato alla neo coppia il meglio. Subito dopo la ...