Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone i nuovi tronisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambio di stagione a “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che accoglie in studio i due nuovi tronisti: si tratta di Giacomo Czerny da Sarzana provincia di La Spezia e Massimiliano Mollicone nato ad Aprilia ma residente a Nettuno. La puntata dell’11 febbraio di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, passerà agli annali di questa stagione come quelle dal cambio dei tronisti. Vengono accolti per la prima volta in studio Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Vediamo chi sono nel dettagli. —>>> Ti potrebbe interessare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambio di stagione a “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che accoglie in studio i due: si tratta dida Sarzana provincia di La Spezia enato ad Aprilia ma residente a Nettuno. La puntata dell’11 febbraio di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, passerà agli annali di questa stagione come quelle dal cambio dei. Vengono accolti per la prima volta in studio. Vediamo chi sono nel dettagli. —>>> Ti potrebbe interessare ...

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - sole24ore : Cosa è il mansplaining? Spieghiamo come si misurano gli uomini che interrompono ai convegni le donne… - alxleva : RT @Filomen30847137: La #mascherina è diventata il veicolo di sfogo di tutte le frustrazioni dei #covidioti Giovani,vecchi,uomini o donne,… - saramaffio : RT @Link4Universe: Un altra cose che non sopporto legata al tema delle #donneinscienza è quando sul palco, relatori uomini RISPIEGANO quell… -