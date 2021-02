Uomini deboli | destini deboli | il Napoli non raggiunge la finale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Semidi Ritorno, Coppa Italia (0-0 andata)Stadio: Gewiss StadiumMarcatori (Assist): 10’ Zapata (De Roon), 16’ Pessina (Zapata), 53’ Lozano, 78’ Pessina (Zapata) ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (72? Caldara), Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (91? Pasalic); Muriel (56? Ilicic), Zapata.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj (42? Mario Rui); Elmas (46? Politano), Bakayoko (64? Demme), Zielinski (64? Lobotka); Lozano, Osimhen (79? Petagna), Insigne. L’Atalanta affronterà la Juventus indi Coppa Italia, ildi Gattuso è invece costretto a leccarsi nuovamente le ferite. Gli azzurri regalano un tempo agli avversari, che ne approfittano portandosi in vantaggio per 2-0. Meglio nella ripresa, ma non basta, e la Dea passa meritatamente per 3-1 al Gewiss ...

Semifinale di Ritorno, Coppa Italia (0-0 andata) Stadio: Gewiss Stadium Marcatori (Assist): 10' Zapata (De Roon), 16' Pessina (Zapata), 53' Lozano, 78' Pessina (Zapata) ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; To ..."Solo nella condivisione e nella presa in carico dei più deboli possiamo intravedere una speranza di salvezza per tutti". Lo ha affermato questa mattina l'arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Bet ...