UniCredit | Mustier | “La banca è concentrata su risultati sostenibili a lungo termine”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’ultima call con gli analisti dell’era, le cui dimissioni hanno efficacia da oggi, la comunità finanziaria ha riconosciuto al CEO uscente di lasciare lain “condizioni completamente diverse” da quelle in cui l’ha trovata, nelle parole di Alberto Cordara di Bank of America, e di poter guardare con ottimismo al futuro dell’istituto milanese. Jean Pierreha sottolineano che la“èsue non soluzioni a breve”, dicendosi molto orgoglioso dei passi avanti fatti sulla digitalizzazione dell’istituto e delle misure prese a protezione di clienti e dipendenti con l’avvento della pandemia., commentando i ...

vocealta_it : #Unicredit, 2020 in #rosso di 2,8 miliardi: Mustier lascia, Andrea Orcel nuovo CEO - tulisso : RT @ilpost: Unicredit ha chiuso il bilancio del 2020 con grosse perdite: l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha lasciato l’incari… - pamy12001 : IL GRANDE PADOAN CON RENZI SI FACEVANO PAGARE DA BUZZI ... ORA CHE E' ALL'UNICREDIT - infoiteconomia : UniCredit, Mustier lascia una banca con rosso di 2,8 miliardi dopo maxi pulizia bilancio. Ma anticipa ritorno (e au… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La perdita 2020. Le novità ai vertici. Le prospettive. Che cosa emerge dai conti di #Unicredit. L'articolo di Emanuela Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit Mustier

si è detto "orgoglioso" per l'utile netto sottostante di 1,3 miliardi di euro conseguito ... per la dedizione che ha consentito adi poter "navigare bene", e "a tutto il team" di ...Il CEO uscente crede che "l'impressionante esperienza nella finanza internazionale" di Andrea Orcel permetterà adi prosperare. Porro ha ringraziatosottolineando "la sua vision e ...Unicredit supera le stime del mercato con un rosso nel 2020 di 2,8 miliardi. Sul risultato pesano gli accantonamenti per 5 miliardi di rettifiche sui crediti, misura adottata per far fronte all’impatt ...Nell'ultima call con gli analisti dell'era Mustier, le cui dimissioni hanno efficacia da oggi, la comunità finanziaria ha riconosciuto al CEO ...