Unicredit in rosso nel giorno dei risultati (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Chiusura negativa per Unicredit, peggior titolo del FTSE con un ribasso del 3,16%. L'esordio oggi è stato problematico per il titolo che ha proposto un'apertura a 8,621 Euro, sotto i minimi di ieri, mostrando uno strutturale indebolimento, che ha ricompresso ulteriormente le quotazioni con scomposto avvitamento in chiusura a 8,433, a ridosso dei minimi di sessione. Le azioni della Banca di Piazza Gae Aulenti hanno scontato i risultati del 2020, che chiude con un utile netto sottostante di quasi 1,3 miliardi di euro, in forte calo rispetto al 2019, anche se superiore alla guidance. Le rettifiche su crediti sono aumentate a quasi 5 miliardi di euro, mentre i ricavi sono scesi a 17,1 miliardi. A condizionare l'andamento del titolo anche l'incertezza sul futuro della banca, il cui testimone passerà ad Andrea Orcel, candidato alla carica di ...

