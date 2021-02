Unicredit ha chiuso il bilancio del 2020 con grosse perdite | l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha lasciato l’incarico in anticipo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il gruppo bancariohaildelconper 2,8 miliardi di euro; nell’ultimo trimestre del, in particolare,ha perso quasi 1,2 miliardi di euro, quasi il doppio di quelli che erano stati previsti.

Ieri il Ftse Mib hain calo dello 0,15% a 23.264 punti. Sul listino principale si è messa in ...8%), Fineco (+2,6%), Hera (+0,5%), Italgas (+1,3%), Snam (+0,8%), Tenaris (+1,2%),(+0,8%...- 2,7% perde terreno dopo averil 2020 con ricavi a 17,1 miliardi di euro, - 9,0%, margine di interesse a 9,4 miliardi, - 6,3%, utile netto sottostante di 1,3 miliardi (4,7 miliardi ...La decisione era già filtrata nei giorni scorsi ma ieri mercoledì 10 febbraio, dopo la chiusura di Piazza Affari, Unicredit, attraverso una nota ha ufficializzato l’uscita di scena dell’a.d. Jean Pier ...Il gruppo bancario Unicredit ha chiuso il bilancio del 2020 con perdite per 2,8 miliardi di euro; nell'ultimo trimestre del 2020, in particolare, ...