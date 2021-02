Una Vita anticipazioni spagnole, Genoveva uccide Santiago? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Genoveva ha intenzione di liberarsi di Santiago in seguito alle minacce ricevute dall’uomo ed è quello che potrebbe succedere nelle puntate future della soap Una Vita. Dalle anticipazioni che arrivano dalla Spagna si capisce che la scelta della donna farebbe pensare a un gesto estremo. La trama rischia di complicarsi ancora di più, dato che la donna ha in mente di minacciarlo con un coltello allla gola e, un gesto simile, potrebbe comportare una serie di vicende che verrebbero a galla nel corso dei vari episodi. Primo fra tutti, la reazione di Felipe e la convinzione di Marcia in merito ai dubbi che nutre nei confronti del marito. Presto su Canale 5 vedremo quello che accadrà, ma intanto pregustiamoci il tutto con il nostro racconto. Una Vita anticipazioni puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha intenzione di liberarsi diin seguito alle minacce ricevute dall’uomo ed è quello che potrebbe succedere nelle puntate future della soap Una. Dalleche arrivano dalla Spagna si capisce che la scelta della donna farebbe pensare a un gesto estremo. La trama rischia di complicarsi ancora di più, dato che la donna ha in mente di minacciarlo con un coltello allla gola e, un gesto simile, potrebbe comportare una serie di vicende che verrebbero a galla nel corso dei vari episodi. Primo fra tutti, la reazione di Felipe e la convinzione di Marcia in merito ai dubbi che nutre nei confronti del marito. Presto su Canale 5 vedremo quello che accadrà, ma intanto pregustiamoci il tutto con il nostro racconto. Unapuntate ...

