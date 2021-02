Una Vita, anticipazioni oggi 11 febbraio: la promessa di Marcia (Di giovedì 11 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Marcia cerca di calmare Santiago, fuori di sé per la scoperta del tradimento della moglie con Felipe. La Sampaio promette al consorte di essergli fedele e di rispettarlo, chiedendo di non vendicarsi dell’avvocato. Felipe ha fatto irruzione nella pensione per parlare in privato con Marcia e le ha proposto di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021)“Una”, puntata dell’112021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?cerca di calmare Santiago, fuori di sé per la scoperta del tradimento della moglie con Felipe. La Sampaio promette al consorte di essergli fedele e di rispettarlo, chiedendo di non vendicarsi dell’avvocato. Felipe ha fatto irruzione nella pensione per parlare in privato cone le ha proposto di Articolo completo: dal blog SoloDonna

