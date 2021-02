Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe voltano pagina, è davvero finita? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 12 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano cosa accadrà nei prossimi episodi. Avrete visto che Santiago e Genoveva hanno scoperto che Felipe e Marcia si vedono di nascosto. Genoveva continua a fare finta di nulla in attesa che il brasiliano parta con sua moglie lasciando per sempre la Spagna. Santiago invece riceve le “coccole” di Marcia che le promette di essere una buona moglie. La ragazza quindi ha messo da parte i sentimenti che prova verso Felipe… Intanto Susana continua a chiedersi che cosa fare con Armando. Liberto e Rosina la incoraggiano ma non è semplice prendere una decisione. Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani, in onda l’episodio 1122, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 12 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano cosa accadrà nei prossimi episodi. Avrete visto che Santiago e Genoveva hanno scoperto chesi vedono di nascosto. Genoveva continua a fare finta di nulla in attesa che il brasiliano parta con sua moglie lasciando per sempre la Spagna. Santiago invece riceve le “coccole” diche le promette di essere una buona moglie. La ragazza quindi ha messo da parte i sentimenti che prova verso… Intanto Susana continua a chiedersi che cosa fare con Armando. Liberto e Rosina la incoraggiano ma non è semplice prendere una decisione. Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani, in onda l’episodio 1122, ...

