Una Vita anticipazioni: BELLITA sarà avvelenata, ecco da chi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’apparente richiesta di perdono darà il via ad una storyline alquanto complicata nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita: le anticipazioni indicano infatti che la cantante BELLITA del Campo (Maria Gracia) rischierà infatti in prima persona dopo aver cercato di ricucire i rapporti con Margarita Carrion (Igo Lisbert), la donna che l’ha accusata di aver fatto carriera alle sue spalle tanti anni prima. Scopriamo quindi tutto quello che succederà… Una Vita, news: BELLITA cerca di farsi perdonare da Margarita Come sapete se avete già letto i nostri precedenti post, Margarita è la moglie di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), ossia il regista che ha girato il film diffamatorio sulla Del Campo. Nonostante la sua completa innocenza, visto che non avrà avuto nulla a che vedere con il ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’apparente richiesta di perdono darà il via ad una storyline alquanto complicata nelle prossime settimane di programmazione di Una: leindicano infatti che la cantantedel Campo (Maria Gracia) rischierà infatti in prima persona dopo aver cercato di ricucire i rapporti con Margarita Carrion (Igo Lisbert), la donna che l’ha accusata di aver fatto carriera alle sue spalle tanti anni prima. Scopriamo quindi tutto quello che succederà… Una, news:cerca di farsi perdonare da Margarita Come sapete se avete già letto i nostri precedenti post, Margarita è la moglie di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), ossia il regista che ha girato il film diffamatorio sulla Del Campo. Nonostante la sua completa innocenza, visto che non avrà avuto nulla a che vedere con il ...

