Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: Casilda e Fabiana fanno una richiesta a Marcia riguardo a Felipe (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: si continua a parlare di Marcia e Felipe. Nella vicenda si sono inserite Casilda e Fabiana, che faranno una richiesta all’amica: una richiesta che sembra contro di lei, ma sarà così? Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: Casilda e Fabiana chiedono a Marcia di dimenticare Felipe Sappiamo che Marcia ha chiesto a Casilda e Fabiana come rientrare nelle grazie di Santiago. Le amiche la incontreranno per la strada e le consiglieranno di dimenticare Felipe. Le diranno che l’avvocato avrebbe voluto seriamente diventare suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una12: si continua a parlare di. Nella vicenda si sono inserite, che faranno unaall’amica: unache sembra contro di lei, ma sarà così? Una12chiedono adi dimenticareSappiamo cheha chiesto acome rientrare nelle grazie di Santiago. Le amiche la incontreranno per la strada e le consiglieranno di dimenticare. Le diranno che l’avvocato avrebbe voluto seriamente diventare suo ...

