Una vita, anticipazioni 11 febbraio: Susana sulla bocca di tutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Susana dopo aver parlato con Carmen ed Antonito, prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda domani 11 febbraio, deciderà di partecipare al ballo al Circolo in compagnia di Armando senza preoccuparsi di ciò che dirà la gente. Poco dopo, sarà oggetto dei pettegolezzi dei vicini, i quali non faranno altro che commentare la sua scelta. Nel frattempo, Marcia parlerà con Santiago e riuscirà a calmarlo e ad evitare che faccia rappresaglie nei confronti di Felipe. Infine, Bellita si recherà da Alfonso Carchano per chiedergli di non distribuire la pellicola, ma le cose non andranno come avrebbe sperato. Una vita, trama 11 febbraio: Susana diventa oggetto dei ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 febbraio 2021)dopo aver parlato con Carmen ed Antonito, prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. La donna, come rivelano leUnarelative alla puntata in onda domani 11, deciderà di partecipare al ballo al Circolo in compagnia di Armando senza preoccuparsi di ciò che dirà la gente. Poco dopo, sarà oggetto dei pettegolezzi dei vicini, i quali non faranno altro che commentare la sua scelta. Nel frattempo, Marcia parlerà con Santiago e riuscirà a calmarlo e ad ere che faccia rappresaglie nei confronti di Felipe. Infine, Bellita si recherà da Alfonso Carchano per chiedergli di non distribuire la pellicola, ma le cose non andranno come avrebbe sperato. Una, trama 11diventa oggetto dei ...

