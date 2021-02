Una spinta ai green jobs. Il super Ministero secondo Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il perimetro politico del nasciturodella Transizione ecologica - dove per politico si intende la direzione di marcia e non la poltrona - l’ha disegnato Mariodurante l’incontro di mercoledì sera a Montecitorio con le associazioni ambientaliste. È durante l’ultimo round delle consultazioni per la formazione del governo che il premier incaricato ha spiegato perché questodeve nascere e cosa deve fare. “Le politiche ambientali sono fondamentali per lo sviluppo industriale del Paese, serve una transizione verde anche per creare nuovi posti di lavoro”, avrebbe dettoquanto riferito a Huffpost da uno dei partecipanti. Unaaie l’ambiente come fulcro di politiche che devono agire “in maniera trasversale, come ci chiede ...