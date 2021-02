Un tempo i libri ispiravano il cinema. Ora sono i film che diventano romanzi (Di giovedì 11 febbraio 2021) C'era forse bisogno di Quentin Tarantino per riabilitare un genere marginalizzato come quello della trasposizione letteraria? Il regista, che nel corso della sua carriera e? stato in grado di portare all'attenzione degli Academy Awards spaghetti western, film d'exploitation anni Settanta e commedie sexy, ha scelto ancora una volta di sfidare la piu? classica concezione d'arte stringendo un accordo con Harper Collins per una novellizzazione del suo ultimo film C'era una volta a... Hollywood. Ma facciamo un passo indietro. Con la definizione «trasposizione letteraria» (o novellizzazione) viene descritta una qualsiasi opera narrativa basata su una storia creata per un altro medium, sia esso un film, una serie televisiva, un fumetto o un videogioco. Questo tipo di narrativa e? poco diffuso in Italia e nella maggior parte dei casi si ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) C'era forse bisogno di Quentin Tarantino per riabilitare un genere marginalizzato come quello della trasposizione letteraria? Il regista, che nel corso della sua carriera e? stato in grado di portare all'attenzione degli Academy Awards spaghetti western,d'exploitation anni Settanta e commedie sexy, ha scelto ancora una volta di sfidare la piu? classica concezione d'arte stringendo un accordo con Harper Collins per una novellizzazione del suo ultimoC'era una volta a... Hollywood. Ma facciamo un passo indietro. Con la definizione «trasposizione letteraria» (o novellizzazione) viene descritta una qualsiasi opera narrativa basata su una storia creata per un altro medium, sia esso un, una serie televisiva, un fumetto o un videogioco. Questo tipo di narrativa e? poco diffuso in Italia e nella maggior parte dei casi si ...

