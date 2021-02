Un super ministero alla Fantozzi M5s? Bella idea, ma poco fattibile (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ finito persino nel quesito su cui dovranno oggi pronunciarsi gli iscritti M5s. Il super “mega galattico” ministero della Transizione ecologica. La nuova bandiera sventolata dal garante Beppe Grillo per cercare di rendere meno indigesto alla base un eventuale via libera al governo Draghi. Un’idea suggerita proprio dal fondatore e, a quanto pare, condivisa dallo stesso presidente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ finito persino nel quesito su cui dovranno oggi pronunciarsi gli iscritti. Il“mega galattico”della Transizione ecologica. La nuova bandiera sventolata dal garante Beppe Grillo per cercare di rendere meno indigestobase un eventuale via libera al governo Draghi. Un’suggerita proprio dal fondatore e, a quanto pare, condivisa dallo stesso presidente... Segui su affaritaliani.it

beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - pietroraffa : Immaginate se Draghi dà l'ok al super Ministero dell'Ambiente e poi non lo affida ai 5stelle. Che tanto i grillini… - fattoquotidiano : Governo, Beppe Grillo rilancia la richiesta del super-ministero per la transizione ecologica. E dice: “Mettiamo dei… - Esterin62237737 : RT @ItalicaTestudo: #Raggi: 'Se la #funivia non serve si smonta e si rimonta da un'altra parte' Dal Super-Ministero della #transizioneecolo… - GeomLomasto : RT @ItalicaTestudo: #Raggi: 'Se la #funivia non serve si smonta e si rimonta da un'altra parte' Dal Super-Ministero della #transizioneecolo… -