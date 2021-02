Ultimi sondaggi Euromedia: il 62% degli italiani ha fiducia in Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Il 62% degli italiani ha fiducia in Mario Draghi. Il gradimento dell’ex presidente della Bce è schizzato in alto dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad analizzare il trend in questione è stata Euromedia Research che ha realizzato un sondaggio per La Stampa pubblicato l’11 febbraio. A novembre 2020, quando il Conte bis registrava le prime crepe, Draghi raccoglieva la fiducia del 33,8% degli italiani. Il primo febbraio, allorché il progetto di un Conte ter naufragava per colpa dei troppi veti incrociati, il gradimento dell’ex banchiere era già salito al 45%. Dopo aver ricevuto la chiamata del Quirinale, la percentuale è schizzata al 62%. Ultimi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Il 62%hain Mario. Il gradimento dell’ex presidente della Bce è schizzato in alto dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad analizzare il trend in questione è stataResearch che ha realizzato uno per La Stampa pubblicato l’11 febbraio. A novembre 2020, quando il Conte bis registrava le prime crepe,raccoglieva ladel 33,8%. Il primo febbraio, allorché il progetto di un Conte ter naufragava per colpa dei troppi veti incrociati, il gradimento dell’ex banchiere era già salito al 45%. Dopo aver ricevuto la chiamata del Quirinale, la percentuale è schizzata al 62%....

