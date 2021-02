Ugl agroalimentare, conquistati due seggi alle elezioni Rsu nella storica azienda Dais (Di giovedì 11 febbraio 2021) Importante affermazione per la federazione Ugl agroalimentare di Catania che, alle recenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari nell’ambito della storica azienda “Dais”, ha registrato la vittoria di due dirigenti sindacali sui tre seggi disponibili. A risultare eletti sono stati infatti Francesco Santonocito, che è stato il candidato più votato in assoluto, e ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Importante affermazione per la federazione Ugldi Catania che,recentiper il rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari nell’ambito della”, ha registrato la vittoria di due dirigenti sindacali sui tredisponibili. A risultare eletti sono stati infatti Francesco Santonocito, che è stato il candidato più votato in assoluto, e ... L'articolo UGL SICILIA.

