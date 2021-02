UFFICIALE Spezia alla famiglia Platek: il comunicato della società (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo Spezia annuncia la cessione della società alla famiglia Platek: ecco il comunicato e le prime parole del nuovo presidente Lo Spezia passa in mano americana. Ecco il comunicato della società. «Spezia Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione del Club da parte della famiglia Platek. Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie Platek e ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, tutti grandi sostenitori della serie A, ha compiuto un investimento generazionale nel Club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Loannuncia la cessione: ecco ile le prime parole del nuovo presidente Lopassa in mano americana. Ecco il. «Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione del Club da parte. Robert, insieme a sua moglie Lauriee ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip, tutti grandi sostenitoriserie A, ha compiuto un investimento generazionale nel ClubCalcio, dando il via a un progetto a lungo ...

