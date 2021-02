Ufficiale | Martìn Lasarte è il nuovo allenatore del Cile

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ora è: sarà Martína prendere il posto di Reinaldo Rueda sulla panchina del. Il 59enne uruguaiano ha così vinto la concorrenza, tra i tanti, di Hernán Crespo e Luciano Spalletti, che erano stati avvicinati nelle ultime settimane a La Roja. La Federazionena lo ha annunciato attraverso un comunicato, con un contratto fino al termine delle eliminatorie a Qatar 2022, e con rinnovo automatico in caso di qualificazione al Mondiale. Per, libero dal 2019 quando aveva chiuso il proprio percorso all’Al Ahly, non sarà la prima volta in: fra il 2011 e il 2016 aveva diretto i club dell’Universidad Catolica e dell’Universidad de Chile. ¡Bienvenido, Profe! Martínes el nuevo Director Técnico de ...