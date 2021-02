Ufficiale | lo Spezia cambia proprietà | è della famiglia Platek Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione del Club da parte. Robert, insieme a sua moglie Lauriee ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip, tutti grandi sostenitoriserie A, ha compiuto un investimento generazionale nel ClubCalcio, dando il via a un progetto a lungo termine. La: “Siamo felici per l’acquisizione delloCalcio. La Serie A è l’elite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un Club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato con loCalcio, perché il club ha gli stessi valori in cui ...