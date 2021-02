UFFICIALE Lite Agnelli Conte | la decisione del Giudice Sportivo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilha reso note le sue decisioni per le semifinali di ritorno di Coppa Italia: ecco quanto stabilito per laIlha reso note le sue decisioni in merito allatra Andreae Antonionella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per il momento nessunapresa, anzi, l’alterco non viene menzionato nel comunicato. Ilperò precisa: «si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa degli elenchi di gara». Leggi su Calcionews24.com

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni per le semifinali di ritorno di Coppa Italia: ecco quanto stabilito per la lite Agnelli Cont

Nessun riferimento alla lite Agnelli-Conte tra le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara tra Juventus e Inter in Coppa Italia. Niente sanzioni, né per il presidente della squadra bianconera né pe ...