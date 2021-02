UFFICIALE – Demme e Hysaj saltano Napoli-Juventus: le diagnosi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Demme e Hysaj saltano Napoli-Juve queste le diagnosi: distrazione di primo grado per Hysaj, elongazione del quadricipite per Demme L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 febbraio 2021)-Juve queste le: distrazione di primo grado per, elongazione del quadricipite perL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

