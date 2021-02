Ued, Tina vs Gemma “Cicciolina”, la foto “hot” di Maurizio e i nuovi tronisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tina Cipollari contro Gemma Galgani in versione “Cicciolina”, lo scandalizzarsi di Gemma per la foto “hot” ricevuta da Maurizio e la prima volta in studio dei nuovi tronisti di Uomini e donne. Sono queste le principali news provenienti “dritte dritte” dalla puntata in onda oggi, giovedì 11 febbraio 2021, nel pomeriggio di Canale 5. Tina contro Gemma “Nonna di Cicciolina” Anche la puntata di questo giovedì 11 febbraio, infatti, si è aperta con il lungo “sfogo” di Gemma subito dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne e con la Galgani che ha rimproverato a Tina di ostacolarla nei bei momenti da vivere in trasmissione e non. Una volta arrivata in studio sulle ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021)Cipollari controGalgani in versione “”, lo scandalizzarsi diper la“hot” ricevuta dae la prima volta in studio deidi Uomini e donne. Sono queste le principali news provenienti “dritte dritte” dalla puntata in onda oggi, giovedì 11 febbraio 2021, nel pomeriggio di Canale 5.contro“Nonna di” Anche la puntata di questo giovedì 11 febbraio, infatti, si è aperta con il lungo “sfogo” disubito dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne e con la Galgani che ha rimproverato adi ostacolarla nei bei momenti da vivere in trasmissione e non. Una volta arrivata in studio sulle ...

