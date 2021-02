Agenzia_Ansa : #Ue +3,8% Pil Eurozona 2021-2022. Pil Italia +3,4% nel 2021, +3,5% nel 2022. Segui la diretta #ANSA - gabrieligm : Meglio ribadire perché il Governo Conte non è adeguato: tra i paesi europei l’Italia è quella con il maggior numero… - iconanews : Ue,Pil Italia +3,4% nel 2021, +3,5% nel 2022, Eurozona +3,8% - Interm_Advisory : La Commissione Europea rivede al ribasso le stime 2021 sull'area #Euro (da +4,2% a +3,8%) e il PIL #Italia (da +4,1… - Italia_Notizie : Pil, ripresa da metà anno. Gentiloni: «Luce in fondo al tunnel, ma resta l’incertezza» -

La Commissione europea ha alzato la stima suldell'per il 2020 a - 8,8% da - 9,9% della previsione di autunno ed ha peggiorato la previsione di crescita per il 2021 a +3,4% da +4,1%. Per il 2022 ilè atteso in crescita del 3,5%.Previsioni ottimistiche da parte della Commissione Europea. L'economia dell'Ue pesantemente colpita dalla pandemia del Covid - 19 tornerà a crescere, seppur lentamente, nel 2021. Ildell'dovrebbe calare dell'8,8% (meno del previsto in autunno) nel 2020 per poi riprendere a crescere (più lentamente del previsto) del 3,4% nel 2021. Bruxelles prevede che la ripresa del ...Il Pil italiano, crollato meno del previsto a -8,8% nel 2020, crescerà del 3,4% nel 2021 "a causa del riporto negativo del quarto trimestre 2020 e la partenza debole di quest'anno". (ANSA) ...Le previsioni d'autunno diffuse il 5 novembre scorso indicavano per l'Italia un +4,1%. Migliorate le stime del 2022 a +3,5% (contro il precedente ...