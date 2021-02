Ue, nel 2021 PIL Italia +3,4%: crescita rallentata anche dalla partenza lenta dell’anno (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha previsto che nel 2021 il PIL Italiano crescerà del 3,4% e del 3,5% nel 2022, mentre le attese per l’economia dell’Area Euro sono un +3,8% sia quest’anno che il prossimo. Simili anche le previsioni per l’Unione europea che sono di una crescita del 3,7% nel 2021 e del 3,9% nel 2022. L’incertezza e i rischi che gravano sulle prospettive di ripresa economica in Europa “restano molto elevati”, ha avvertito nel corso della conferenza stampa il Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni: “sono legati in particolare agli sviluppi della pandemia, tra cui l’emergere di nuove varianti di virus e al successo delle campagne di vaccinazioni”. Le stime presentate oggi però non comprendono gli effetti del Next Generation EU, ha spiegato Gentiloni, che avrà un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha previsto che nelil PILno crescerà del 3,4% e del 3,5% nel 2022, mentre le attese per l’economia dell’Area Euro sono un +3,8% sia quest’anno che il prossimo. Similile previsioni per l’Unione europea che sono di unadel 3,7% nele del 3,9% nel 2022. L’incertezza e i rischi che gravano sulle prospettive di ripresa economica in Europa “restano molto elevati”, ha avvertito nel corso della conferenza stampa il Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni: “sono legati in particolare agli sviluppi della pandemia, tra cui l’emergere di nuove varianti di virus e al successo delle campagne di vaccinazioni”. Le stime presentate oggi però non comprendono gli effetti del Next Generation EU, ha spiegato Gentiloni, che avrà un ...

