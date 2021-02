Twitter: Donald Trump bannato per sempre dal social (Di giovedì 11 febbraio 2021) Twitter ha riferito che Donald Trump sarà bannato per sempre dal social, anche se si ricandiderà in futuro. Il provvedimento è arrivato il 9 gennaio scorso Twitter ha riferito che a Donald Trump, ex presidente americano, non sarà permesso di ritornare sulla piattaforma social anche se dovesse candidarsi di nuovo. Il provvedimento è arrivato il 9 gennaio scorso, a tre giorni dall’assalto a Capitol Hill “incitato” dal presidente, secondo i pubblici ministeri che ne hanno chiesto l’impeachment. Twitter ha anche dichiarato di aver intrapreso una serie di iniziative contro 500 profili collegati alle proteste degli agricoltori indiani contrari alle riforme del governo di Narendra Modi. Sono sotto accusa ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha riferito chesaràperdal, anche se si ricandiderà in futuro. Il provvedimento è arrivato il 9 gennaio scorsoha riferito che a, ex presidente americano, non sarà permesso di ritornare sulla piattaformaanche se dovesse candidarsi di nuovo. Il provvedimento è arrivato il 9 gennaio scorso, a tre giorni dall’assalto a Capitol Hill “incitato” dal presidente, secondo i pubblici ministeri che ne hanno chiesto l’impeachment.ha anche dichiarato di aver intrapreso una serie di iniziative contro 500 profili collegati alle proteste degli agricoltori indiani contrari alle riforme del governo di Narendra Modi. Sono sotto accusa ...

Agenzia_Ansa : #Twitter: ' Il bando verso Donald #Trump è 'per sempre, anche se dovesse ricandidarsi non avrebbe accesso al social… - Agenzia_Ansa : Donald #Trump non testimonierà al processo d'impeachment. Lo ha annunciato la sua difesa #ANSA… - amnesia96225614 : RT @sabrina__sf: 'Donald Trump è L'UNICO presidente che ha sostenuto il salvataggio dei bambini dal traffico di esseri umani! Una volta ch… - gilaut62 : RT @sabrina__sf: 'Donald Trump è L'UNICO presidente che ha sostenuto il salvataggio dei bambini dal traffico di esseri umani! Una volta ch… - eleaugusta : RT @sabrina__sf: Dopo il criminale Obama, qualcuno che parla della vita e che difenda la Vita. 60 minuti applausi per Donald Trump ?????? ht… -