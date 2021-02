(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb –hanno licenziato la star di The Mandalorianper alcuni«problematici» postati dal. Inutile specificare che nella Hollywood tenuta in scacco dall’establishment progressista la parola «problematico» è legata al pensiero repubblicano, conservatore, prodaUn portavoce dellaha comunicato alla rivista Variety : «non lavora attualmente pere non abbiamo piani per lei in futuro», in quanto «i suoi post sui social media ...

DailyOutpost : RT @IlPrimatoN: Rimane al suo posto l'attore Pedro Pascal che su Instagram aveva paragonato gli elettori di Trump ai nazisti - ClaudioNY77 : RT @IlPrimatoN: Rimane al suo posto l'attore Pedro Pascal che su Instagram aveva paragonato gli elettori di Trump ai nazisti - Carlomrtz : Tweet pro #Trump, l’attrice Gina Carano cacciata da Disney e Lucas Film - IsidoroEmanuele : RT @IlPrimatoN: Rimane al suo posto l'attore Pedro Pascal che su Instagram aveva paragonato gli elettori di Trump ai nazisti - catycanni : RT @IlPrimatoN: Rimane al suo posto l'attore Pedro Pascal che su Instagram aveva paragonato gli elettori di Trump ai nazisti -

