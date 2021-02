Tv | stasera a ' Striscia' Antonio Conte rifiuta Tapiro d' Oro

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la Juventus e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, Valerio Staffelli proveràa consegnare ild'oro all'allenatore dell'Inter. La tentata consegna avverrà nel corso della puntata didi 'la Notizia'.però non gradisce, eil 'dono' dell'inviato.

Marylena_88 : RT @tvblogit: Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea Agnell… - CIAfra73 : Stasera a Striscia la notizia @VStaffelli consegnerà il Tapiro d'oro ad Antonio #Conte, allenatore dell'#Inter - tvblogit: Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri And… - Ale_Rimi : Stasera Striscia La Notizia consegnerà il Tapiro d'Oro ad Antonio #Conte dopo #JuveInter. - AleGallagher02 : RT @AleJuventina92: Il grande @EzioGreggio stasera a striscia ???????? TI ADORO E STO.

Conte rifiuta il Tapiro d'Oro: la reazione del tecnico dell'Inter. Valerio Staffelli non è riuscito a consegnare il premio satirico ...