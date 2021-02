“Tutto nudo | mi ha mandato questa foto” UeD | Gemma Galgani ‘smaschera’ il cavaliere E saltano fuori gli scatti hot

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovo look per, che nella puntata in onda giovedì 11 febbraio ha stupito tutti. La dama torinese ha lasciato tutti a bocca aperta per essersi presentata con un abito floreale e una coroncina di fiori in testa. Tina Cipollari, ovviamente, non ha resistito e ha voluto dire la sua attaccandoe scatenando le risate dei presenti in studio: “Facciamo un saluto alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiati della sua presenza…”, ha detto con il suo solito sarcasmo l’opinionista di Uomini e Donne.è andata oltre le provocazioni sfoggiando sorriso e spiegando di sentirsi davvero tanto bella oggi: “Il cerchietto è di moda… Mi sta bene no?”, ha risposto la dama scatenando Tina Cipollari, che ha subito risposto sprezzante: “Poi ti sta bene…Più che altro è adatto proprio alla tua età…Ti sta bene davvero ...