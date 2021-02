Tutti su Marte, mai così affollato di sonde il cielo del Pianeta Rosso (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sonda cinese Tianwen-1 ha completato il viaggio verso Marte ed è entrata nella sua orbita proprio in queste ore. La missione sarà poi di inviare un rover sulla superficie del Pianeta Rosso nel giro dei prossimi tre mesi. L'ente spaziale nazionale della Cina (la China National Space Administration) ha annunciato che si è concluso con successo il viaggio, e che la navicella - azionando i motori retrogradi - si è posizionata in stabile orbita attorno al Pianeta. La sonda cinese Oltre al modulo orbitante, la nave si compone di un lander che sarà utilizzato per il trasporto e l'atterraggio di un rover di ricognizione al suolo di 240 chili, che sarà inviato sulla superficie del Pianeta per 90 giorni. ll modulo Tianwen-1 ha viaggiato nello spazio per 202 giorni percorrendo 475 milioni di chilometri. Nel ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sonda cinese Tianwen-1 ha completato il viaggio versoed è entrata nella sua orbita proprio in queste ore. La missione sarà poi di inviare un rover sulla superficie delnel giro dei prossimi tre mesi. L'ente spaziale nazionale della Cina (la China National Space Administration) ha annunciato che si è concluso con successo il viaggio, e che la navicella - azionando i motori retrogradi - si è posizionata in stabile orbita attorno al. La sonda cinese Oltre al modulo orbitante, la nave si compone di un lander che sarà utilizzato per il trasporto e l'atterraggio di un rover di ricognizione al suolo di 240 chili, che sarà inviato sulla superficie delper 90 giorni. ll modulo Tianwen-1 ha viaggiato nello spazio per 202 giorni percorrendo 475 milioni di chilometri. Nel ...

