Tutti gli ostacoli dell’agenda cinese di Biden

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Con un colpo di telefono è iniziata ufficialmente oggi l’era del dopo-Trump nei rapporti Usa-Cina. Le cancellerie di entrambe le superpotenze hanno definito “cordiali” i toni di questo primo colloquio ufficiale tra il presidente eletto americano e il presidente imperatore, ma in realtà – al di là delle formalità di rito, come gli auguri per il nuovo Capodanno lunare da parte di– nella breve “chiacchierata” tra i due l’hanno fatta da padrone i tanti temi di scontro, piuttosto che le poche aperture al dialogo. Del resto, l’agendache Joeha ereditato dal suo predecessore è piena zeppa di capitoli sottolineati in rosso, sui quali la nuova amministrazione ha già chiaramente fatto intendere che non derogherà e non mollerà il colpo. E oggi, al telefono,glieli ha ricordati ...